Ustaya acı veda

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce insanın katıldığı cenaze namazı sonrası usta oyuncu son yolcuğuna uğurlandı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır için dün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Hülya Avşar, Şenol Güneş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi ve ayrıca Samsun Polis Okulu Mezunları Emeklileri ve Çalışanları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SAMPOMDER) Genel Merkezi Basın Sözcüsü Köksal Öner, Nuri Alço, sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Hayat arkadaşı Jülide Kural: Memleketine vasiyeti barıştır

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“O herkesin ağabeyi, dayısı, sevgilisi ve babasıdır. Aslında halktır. Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. Bu yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Arap'tır, Boşnak'tır, Kürt'tür."

Kadir İnanır'ın Türkiye'ye vasiyetinin "barış" olduğunu söyleyen Kural sözlerini, "'O büyük barışı mutlaka biz kuracağız, halklar kuracak' derdi ve bunu dünyanın en güzel gülümsemesiyle söylerdi. Bu vasiyet artık bizim sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka..." şeklinde sürdürdü.

Elimizde kalanlara dört elle sarılmak geliyor

Cenaze töreninde konuşan Hülya Avşar, “Yeşilçam’ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolması beni çok üzüyor. Elimizde kalanlara dört elle sarılmak geliyor içimden. Onların değerini nasıl biliriz onu düşünüyorum. Çünkü her böyle kaybımızda bunları düşünüyoruz ama sonra unutuyoruz. Bu durumda ne denir bilmiyorum.” dedi.

Sinema dünyasının çok değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Şenol Güneş, “Konuşmalarıyla, ilişkileriyle, sevgi saygı içerisinde sanatını icra ederken ülkenin sorunlarına da duyarsız kalmamaya çalıştı. Elinden geldiğince insanlara, ülkemize katkı yapmaya çalıştı. Çok değerli ağabeyimizi, dostumuzu kaybettik. Sinema dünyası çok değerli insanını kaybetti. Allah mekanını cennet eylesin, kalanların da başı sağ olsun.” şeklinde konuştu.

Cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Kadir İnanır’ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak, dualar eşliğinde defnedileceği Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

