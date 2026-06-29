Otopark inşa edilecek

Mesarya Belediyesi, Paşaköy'de bulunan Atatürk Büstü'nün yenilenmesi ve çevre düzenlenmesi amacıyla başlatılan çalışmaları sürdürüyor. Belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, büstün bulunduğu alan modern bir görünüme kavuşturularak çevresi yeniden düzenlenecek. Bölgede yaşanan araç parkı ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni bir otopark da inşa edilecek.

Çalışmalar kapsamında Atatürk Büstü'nün bulunduğu meydanda bakım ve yenileme işlemleri gerçekleştirilirken, alanın estetik görünümünü artırmak amacıyla peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği sosyal bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca bölgede yaşanan araç parkı ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni bir otopark da inşa edilecek. Böylece hem ziyaretçilerin hem de bölge sakinlerinin ulaşım ve park konusunda yaşadığı sıkıntıların azaltılması amaçlanıyor.

Mesarya Belediyesi, köylerin ihtiyaçlarını dikkate alarak altyapı ve çevre düzenleme projelerini sürdürdüğünü belirterek, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

