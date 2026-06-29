Gazetelerin manşetlerinde

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Tatbikatı, Rum basınında yer buldu. Haftalık Simerini gazetesi tatbikatı manşetine taşıyarak, Türkiye ve KKTC’nin ortak askeri ve arama kurtarma faaliyetlerinin bölgesel mesajlar içerdiğini öne sürdü. Haberde, tatbikatın “bayrak ve güç gösterisi” niteliği taşıdığı iddia edilerek, bu tür faaliyetlerin Kıbrıs sorunu bağlamında dikkatle izlendiği vurgulandı.

Gazete, "Türkiye ve KKTC’nin, KKTC’yi ayrı bir varlık olarak öne çıkarmaya ve (KKTC’nin) bayrak ve güç gösterdiği Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı gibi ortak askeri egzersizlere devam ederek tam tanınmanın önceki aşaması olan kabul ön şartlarını yaratmakta" olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Türkiye'nin arama kurtarma yetki ve sorumluluk sahasını gösteren harita ile KKTC'yi de kapsayan "Mavi Vatan" haritasının örtüştüğüne dikkat çekerken, Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı'nın yanı sıra Anadolu Kartalı ve Deniz Kurdu tatbikatları ile Akdeniz Araştırma-1 gemisinin Karpaz bölgesindeki faaliyetlerinin de aynı doğrultuda mesajlar içerdiğini ileri sürdü.

Haberde, bu faaliyetlerle, "Kuzey Kıbrıs'ta karada, denizde ve havada egemenlik kullanan bir devlet bulunduğu, bu devletin Türkiye'nin tam desteğiyle bayrak ve güç gösterisi yaptığı ve Mavi Vatan doktrini çerçevesinde kendi sınırlarını koruyabilecek kapasiteye sahip olduğu" yönünde mesaj verilmeye çalışıldığı iddia edildi.