İhbar ele verdi

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda uyuşturuculu kağıtlar ele geçirilirken, M.H.A. (E) ile S.S. (E) tutuklandı. Zanlılar dün “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayarak uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı satın aldıklarını itiraf ettiklerini aktardı. Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 26 Haziran tarihinde M.H.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Göçmenköy’de bulunan zanlının ikametgahında mahkeme emriyle arama yaptığını belirtti. Polis, yapılan aramada, Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan farklı ebatlarda 4 adet yeşil renkli kağıt parçasının bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis, M.H.A.’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını, akabinde yapılan sorgulamada S.S.’nin de meseleyle bağlantısının tespit edildiğini ifade etti.

Bunun üzerine S.S.’nin Küçük Kaymaklı’daki ikametgahında da mahkeme emriyle arama gerçekleştirildiğini söyleyen polis, burada da Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan farklı ebatlarda 3 adet yeşil renkli kağıt parçasının bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayarak uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı satın aldıklarını itiraf ettiklerini mahkemeye aktardı.

Birçok araştırma yapılacak

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, meseleyle ilgili alınması gereken ifadeler bulunduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin temin edileceğini, emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini ve bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şahsın arandığını söyledi.

Polis, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve beklenen analiz sonuçları bulunduğunu dikkate alarak zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

