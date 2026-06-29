Yaz sezonuna Merit Park Hotel sahnesinde güçlü bir giriş yapan Ziynet Sali, hem yeni şarkısı “Yeniden”i hem de sevilen hitlerini seslendirdiği konseriyle izleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Tarzı, sahne duruşu ve yıllardır müzik listelerinden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ziynet Sali, son dönemde yayımladığı “Yeniden” adlı parçasına gelen olumlu geri dönüşlerin mutluluğunu sahneye de taşıdı. Sanatçı, önceki akşam Merit Park Hotel sahnesinde hayranlarıyla buluşarak yaz sezonunun ilk konserlerinden birine imza attı.

Sahneye zarif ve şık kıyafetiyle çıkan Sali, gece boyunca hem görsel tarzı hem de enerjik performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Konser repertuvarını geçmişten bugüne en çok sevilen şarkılarından özenle hazırlayan sanatçı, her parçada dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Özellikle hareketli şarkılarda seyircilerle kurduğu etkileşim dikkat çekti.

Konserin en özel anlarından biri ise “Yeniden” şarkısının seslendirilmesi oldu. Yeni çalışmasıyla müzik listelerinde olumlu geri dönüşler alan Ziynet Sali, şarkıyı sahnede seslendirirken dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gece boyunca sık sık seyircileriyle sohbet eden sanatçı, yaz mevsiminin başlamasına da değindi. Sali, “Bugün resmi olarak yaz başladı. Dilerim bu yaz hepiniz için umduğunuzdan da güzel geçsin” sözleriyle izleyicilere seslendi. Bu sözler konser alanında büyük alkış aldı.

Yoğun ilgi gören konser boyunca sahne hakimiyeti, repertuvar seçimi ve enerjisiyle dikkat çeken Ziynet Sali, yaz sezonuna güçlü ve iddialı bir başlangıç yaptı. Konser sonunda sanatçı, uzun süre ayakta alkışlandı.