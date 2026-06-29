İlgiyle izlendi

İskele Belediyesi 29. Uluslararası Halk Dansları Festivali'nde ekipler tanıtım gösterilerini sahneledi.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre; 54'üncü Geleneksel İskele Festivali altında düzenlenen İskele Belediyesi 29. Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne KKTC, Türkiye, Uruguay, Rusya, Kuzey Osetya ve Kırgızistan’dan halk dansları ekipleri katıldı.

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde sahnelenen tanıtım gösterilerini, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) Başkanı Christian Hidalgo Mazzei, İskele Belediyesi’nin kardeş şehri Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla İpek de izledi.

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa tarafından organize edildiği belirtilen etkinlikte Grup Otantik'in de sahne aldı. Gecede Erenköy Lisesi Roman Dans Grubu da gösteri sundu.

