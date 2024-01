Çok önemli bir eksik giderildi

Hızla gelişen ve büyüyen Gönyeli ile civar yerleşim bölgelerine, daha etkin ve süratli güvenlik hizmeti verebilmek adına, 2 Ocak 2024’ten itibaren bölge halkına hizmet vermeye başlayan Gönyeli Polis Karakolu binasının açılış töreni dün yapıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden (PGM) verilen bilgiye göre, törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, PGM 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler, PGM 2. Yardımcısı Zafer Zaifer’in yanı sıra İlçe Polis ve PGM - Bölüm Müdürleri ile Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli personel katıldı.

Aytaç: Güvenlik ihtiyacı daha etkin karşılanacak

Törende konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Gönyeli Polis Karakolunun açılmasıyla birlikte, polisin bölge halkının güvenlik ihtiyaçlarını daha yakından ve etkin şekilde karşılayabileceğini belirtti. Başta Gönyeli olmak üzere, civar yerleşim bölgelerine güvenlik hizmeti verecek Polis Karakolunun açılması ihtiyacını ortaya koyan, binayı projelendirip tamamlayan ve halkın hizmetine sunulmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek karakolun devlete ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tümgeneral Aytaç ayrıca, Gönyeli Polis Karakolu'nda görevli personele de hitap ederek, yeni görevlerinde başarı diledi.

Amcaoğlu: Asayiş ve huzur en önemli konu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabından Gönyeli Polis Karakolu’nun hazır olduğunu ifade etti.

Hüseyin Amcaoğlu, “Yıllardır Gönyeli sınırları içerisinde özlemi duyulan ve mücadelesi verilen polis karakolu hizmete girdi” dedi. Amcaoğu, karakol hizmetlerinin verilmesi için kendileriyle her türlü işbirliği yollarını yaratan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve ekibine de teşekkür etti. Gönyeli, ülkemizin en hızlı büyüyen ve gelişen bölgelerinden biri. Belediye hizmetleri yanında, halkımızın asayiş ve huzurunu sağlamak da öncelikli görevlerimiz arasında.

Belediye olarak kent için asayiş tedbirlerimizi yetkilerimiz dahilinde artırmaya devam ediyoruz. Gücümüzün yeterli olmadığı noktalarda da devletin kolluk kuvvetleri ile işbirliğini geliştirmenin yollarını arıyoruz. Bu çabalardan biri daha sonuç verdi.

Yıllardır Gönyeli sınırları içerisinde özlemi duyulan ve mücadelesi verilen polis karakolu bugün hizmete girdi. Gönyeli Polis Karakolu artık vatandaşlarımızın asayişi için hazır.

Karakol hizmetlerinin verilmesi için bizlerle her türlü işbirliği yollarını yaratan Polis Genel Müdürü Sn. Kasım Kuni ve ekibine teşekkür ederim.

Bu sürede, polisimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışan ve her türlü alt yapı hizmetini hızlı bir şekilde sağlayan belediye ekiplerimize de teşekkür ediyorum.

Gönyeli- Alayköy Belediyesi, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda tüm kesimlerle nitelikli bir işbirliği içerisinde çalışmaya devam edecek.

Yeni karakol binamız kentimiz için hayırlı olsun.”

Karakol hangi bölgelere hizmet edecek?

Gönyeli - Yenikent’te, Polis Okulu Müdürlüğü binasının kuzeyinde yer alan Gönyeli Polis Karakolu; bölgesel yetki alanı olarak, Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Kanlıköy, Yılmazköy, Türkeli, Gürpınar ve İkidere’ye hizmet verecek.

Karakolun sorumluluk alanı Metehan Sınır Kapısı ile Metehan Çemberi arasında kalan Dr. Naim Adiloğlı Caddesi, Metehan Çemberi ile Milli Egemenlik Anıtı arasındaki Nazım Hikmet Caddesi, Milli Egemenlik Anıtı ile Ortaköy trafik ışıkları arasında kalan Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Ortaköy trafik ışıklarını takiben, Ali Rıza Efendi Caddesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Çemberinin Lefkoşa- Girne Anayolunun batı kısımlarında kalan bölgeleri olarak açıklandı.

Gönyeli Polis Karakolu’na ulaşmak için; (0392) 224 1048, (0392) 224 1049 ve 0548 811 3810 numaraları kullanılabiliyor.