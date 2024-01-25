Ülkenin tanınmış avukatlarından Altan Erdağ dün sabah yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Erdağ’ın ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü.

Hukuk camiasına savcı olarak giren ancak daha sonra avukat olarak yoluna devam eden Erdağ için dün Lefkoşa Mahkemeleri önünde tören düzenlendi.

Törene, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, yargıçlar, savcılar, mahkeme personeli ve avukatlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Şefik, Altan Erdağ’ın mesleğine aşık, özverili, çalışkan ve herkes tarafından sevilen biri olduğunu belirtti.

Şefik, Erdağ’ı savcı olduğu dönemlerde tanıdığını, hukuk dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Erdağ’ın çok uzun süredir tedavi gördüğüne de değinen Şefik, “Onu özleyeceğiz… Altan ağabeyimiz hukuk camiası açısından unutulabilecek bir kişilik olmayacaktır, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.

Mahkemeler önündeki törenin ardından Erdağ’ın cenazesi ikindi namazının ardından Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bu arada Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Başkan Yardımcısı Direnç Civa Akgün ile YYK üyeleri, Erdağ’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa’nın sevilen ve saygın avukatlarından ve Yayın Yüksek Kurulu eski üyelerinden Altan Erdağ’ın ebediyete intikal etmiş olmasını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyoruz.

Altan Erdağ’a Allah’tan rahmet, geride bıraktığı yaslı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.”

