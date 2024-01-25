Unutulmaz  izler bıraktı

Gözde SÜREÇ SARI

Geçtiğimiz Pazartesi günü hayatını kaybeden eski mücahit komutanlarından, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği eski Başkanı ve KKTC Kurucu meclis üyesi Halil Paşa (88) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Halil Paşa için ilk tören TMT Mücahitler Derneği’nin yer aldığı Mücahitler Sitesi’nde yapıldı.

Törende, askerlerin omzunda getirilen Paşa’nın naaşına sevenleri ve onunla uzun yıllar birlikte mücadele eden, TMT Mücahitler Derneği'nde çalışmalar yapan silah arkadaşları karanfil bıraktı, dua okudu.

Paşa için ikinci tören Cumhuriyet Meclisi önünde düzenlendi. Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve Halil Paşa’nın özgeçmişinin okunmasıyla başladı, ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin gönderdiği mesaj okundu.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı bakanlar, milletvekilleri, TMT Mücahitler Derneği üyesi silah arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Tatar, Özdenefe, Kıbrıs Milli Koordinasyon Komite Başkanı Yakan Cumalıoğlu ve aile adına eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı İsmail Bozkurt'un konuşma yaptığı tören, saygı geçişiyle sona erdi.

Paşa’nın naaşı daha sonra askeri törenle öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedildi.

“İnandıkları uğruna savaşan biriydi”

Tatar, Paşa’nın kendini Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine adayan bir dava adamı ve ilk TMT yemini edenlerden olduğunu belirtti.

Özdenefe de Halil Paşa’nın Kıbrıs Türk varoluş mücadelesi tarihinin belleği ve inandıkları uğruna savaşan bir kişi olduğunu belirtti.

Cumalıoğlu ise Paşa’nın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin canlı tanığı ve tarihi olduğunu söyledi.

Bozkurt da aile adına yaptığı konuşmada, Paşa ile 20 Temmuz 1974 günü yaşadığı anıyı ve birlikte Türkiye’den ülkeye gelişlerin anlattı.

Paşa’nın TMT yeminine sadık kaldığını, ketum kişiliğini koruduğunu belirten Bozkurt, son günlerine kadar çalışmaya ve proje üretmeye devam ettiğini kaydetti.

“Büyük bir çınarı kaybettik”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise Paşa’nın istihbarat kuruluşunun başkanı olarak Sancak Dal II’de ve ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda yürütmüş olduğu başarı çalışmalara değinerek, savunma ve iç emniyet konusundaki katkılarını vurguladı.

Bayar, “Büyük bir çınarı kaybettik” diyerek, kalplerinin her zaman onunla olacağını ve kendisini hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

