Gözler İskele’de

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışıyla ilgili olarak Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde iki gün süreyle toplantı düzenlendiği ve Roma’da tutuklu bulunan avukat Akan Kürşat’a ilaveten adı açıklanmayan bir müteahhit hakkında tutuklama emri bulunduğu açıklandı. Özellikle İskele bölgesinde yaşanan inşaat patlaması değerlendirilirken, kuzeydeki mülklerin satışıyla ilgili olarak taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurular da değerlendirildi.

Rum Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Ketiros, 2023 yılı sonuna kadar Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) Kıbrıslı Rumlar tarafından 7 bin 600 başvuru yapıldığını, bunlardan bin 400’ünün kabul edildiğini ve 380 milyon Euro tazminat ödendiğini belirtti. Ketiros; daha fazla ‘Trikomo’ (İskele), ‘Vokalida’ (Bafra) ve ‘Ammohostos’ (Maraş) bölgesinde yaşananlar hakkında bilgi edinebildiklerini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi; İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat konusunun da toplantıda gündeme geldiğini vurguladı.

Gazete; hakkında AB tutuklama kararı olduğu halde Kürşat'ın nasıl “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu alabildiği sorusunun komite üyelerince ilgili birim temsilcilerine sorulduğunu, ancak “gelişme aşamasında olan bir dava” olduğu gerekçesiyle soruların yanıtsız kaldığını aktardı.

Müteahhit kimdir?

Öte yandan Politis gazetesi, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının satışı konusundaki bazı suçlamalardan ötürü İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın davasında biri İngiliz Gary Robb olmak üzere iki kişi için daha tutuklama kararı olduğunu iddia etti.

Gazete, “İşgal Bölgelerindeki Suiistimal Sebebiyle Müteahhit Aleyhine de Tutuklama Kararı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat “bulmacasının parçalarının her geçen gün tamamlandığını” yazdı.

Gazete; Göçmenler Komitesi toplantısında konunun gündeme geldiğini ve komitedeki ifadelerden iki unsurun daha netlik kazandığını belirtti.

Kürşat’ın tutuklandığı dava çerçevesinde iki tutuklama talebinin daha olduğu belirten gazete, ilkinin İngiliz Gary John Robb, ikincisinin ise “Klepini” (Arapköy) bölgesinde inşaatların yapımını üstlenen müteahhit hakkında alındığını iddia etti.

Robb’un, aralarında uyuşturucu ticaretinin de bulunduğu birçok suçtan ötürü İngiltere’de cezaevinde bulunduğunu kaydeden gazete, söz konusu müteahhidin de İngiliz vatandaşlarından, ev inşa edecekleri vaadiyle parala almalarına karşın evleri inşa etmeyen grubun üyesi olduğunu savundu.

Habere göre komite toplantısında ayrıca, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının satışı ve kullanımına yatırım yapan inşaat şirketlerinin yurt dışında takip edilmesi, özel ve tüzel kişilere yönelik ise yaptırımlar uygulanması konusu gündeme geldi.