Zor yıllar geride kaldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya gitti. Töre, Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Meclis Başkanı Töre konuşmasında, Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu ifade ederek, TBMM ve Başkan Kurtulmuş’un bu davadaki hassasiyetlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yakın süreçte sınır ötesi harekatlarda şehit düşen Mehmetçikleri saygı ve rahmet ile anan Töre, Türk milletinin, birlik ve bütünlüğüne hiçbir gücün gölge düşüremeyeceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler’in adada hiçbir zaman barışı sağlayamadığına değinen Töre, Gazze’de son yaşanan katliamlarla da BM’nin misyonunun sorgulandığını kaydetti.

Türk milleti olarak her zaman güçlü olunması, milli birlik ve beraberliğin daima pekişmesi gerektiğini ifade eden Töre, anavatan Türkiye ile yola devam edeceklerini söyledi.

Kurtulmuş: Kıbrıs milli bir mesele

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, Kıbrıs’ın kendileri için milli bir mesele olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkleri için zor yılların geride kaldığını ifade eden Kurtulmuş, ilerleyen dönemde KKTC’nin çok daha güçlü bir devlet olması için hiçbir engelin kalmadığı düşüncesini belirtti.

KKTC ve Türkiye’nin tam bir bütünleşme içerisinde olduğunun altını çizen Kurtulmuş, KKTC’nin, uluslararası alanda bir devlet olarak kendini kabul ettirebilecek bir dönemin başlangıcında olduğuna vurgu yaptı.

Bundan sonraki süreçte de Kıbrıs Türklerinin, adadaki hak ve hukuku ile Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçilmeyeceğini söyleyen Kurtulmuş şunları kaydetti:

“Biz inanıyoruz ki, Türkiye sadece kendi sınırları içerisinde bir güce sahip değildir. Bizim millet varlığı dediğimiz Kıbrıs’tan, Orta Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada tarihsel izlerimiz, dostluklar ve akrabalıklarımızla birlikte mücadelemizin olduğu çok farklı milletler mevcuttur. Tüm bunların hepsi aslında Türkiye’nin millet varlığını oluşturmaktadır.”

Töre, Ankara’da kimlerle görüştü

Zorlu Töre, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile ayrı ayrı görüştü.

