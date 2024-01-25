Borç kalmadı

Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK), 2023 yılında KKTC’ye sağladığı elektrik karşılığında 19 milyon dolar ödeme aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, El-Sen tarafından yapılan açıklamanın Rum Elektrik Kurumu AİK tarafından da doğrulandığını yazdı.

Gazete, AİK’in 2023 yılında KKTC’ye verdiği elektriğin bedelinin yaklaşık 19 milyon dolar olduğunu belirtirken AİK’in her ay faturayı, KEVE sendikası aracılığıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na gönderdiğini, ödemenin de aynı yolla yapıldığını savundu.

Gazete, şu ana kadar ödenmemiş herhangi bir fatura bulunmadığını da vurguladı.