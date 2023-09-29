Çok üzüldü

Güney Kıbrıs’ta hazırladığı sahte araç sigortasıyla Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Kıbrıslı Rum Stefanos Symeonides dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, zanlının 25 Eylül 2023 tarihinde saat 18.50 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, daha önceden sahtelemiş olduğu sigorta poliçesini görevli memuru verip, tedavüle sürmek istediği esnada suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis, sahte belgenin incelenmek üzere emare alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise özür dilediğini söyleyerek, teminatla serbest bırakılmayı talep etti.

Mahkeme, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığına vurgu yaparak, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.