Analiz sonuçları çıkmadı

Girne’de kaldıkları evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve hap bulunan Kerem Yıldız ve Levent Erdoğan hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar ek süre talebiyle yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada analize gönderilen maddelerle ilgili raporu henüz çıkmadığı belirtilerek, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Nisan 2024 tarihinde Kerem Yıldız ve Levent Erdoğan’ın birlikte kiraladıkları ikametgahta yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan enjektör ile 4 gram ağırlığında hintkeneviri, metal öğütücü ve redoxon yazılı ilaç kutusu içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis olayın akabinde zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analize gönderilen maddelerle ilgili raporu henüz almadıklarını ifade ederek, ek süre istedi.

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.