Jeep’te gezerken yakalandılar

Girne’ye bağlı Çatalköy’de yabancı uyruklu şahsın evinden tüm eşyaları ve park halindeki arabayı çalan Ramazan Borkurt, Emirhan Karadeniz, İhsan Güliçli ve İrfan Güliçli hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Yabancı uyruklu şahsın evinden beyaz eşyadan, tornavidaya, okey takımından ayakkabı boyasına,içki şişelerinden, duvar saatine kadar birçok eşya çalan zanlılar ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çalınan eşyaların bir kısmının bulunmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Çatalköy’de, bulunan O.A.A.’ya ait ikametgahın penceresini kasten kırıp birçok kez eve girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların henüz tespit edilemeyen miktarda ziynet, erkek giyim eşyası, muhtelif elektronik ev eşyası, alkollü içki çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların O.A.A’ya ait evin avlusunda bulunan JE 499 plakalı Hyundai Santafe jeep aracın kontak anahtarını, AJ 965 plakalı Tofaş Murat 131 marka aracı çaldıklarını belirtti. Polis, zanlıların Murat marka aracın plakasını jeep araçla değiştirdiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların plakasını değiştirip kullandıkları jeep araçla 22 Nisan 2024 tarihinde Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde seyir halinde iken trafik şubesi ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, araçta bulunan Ramazan Borkurt ve Emirhan Karadeniz’in tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis, zanlılar İhsan Güliçli ve İrfan Güliçli ise daha sonra tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların ikametgâhlarında ve JE 499 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 129 parça erkek giyim eşyası, 3 adet creative marka hoparlör, 2 adet metal kafa masaj aleti, playstation 2, playstation kumandası, gramofon, hassas tartı, duvar saati, elektronik eşya, kettle altlığı, okey takımı, elektrik kablosu, tornavida, asma kilit, ayakkabı boyasının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıların yapılan sorgulanmalarına müteakip gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



