İnsan kaçırdı soygun yaptı

Kız meselesi yüzden sosyal medyada başlayıp sokağa taşan bıçaklı kavgayla ilgili

Muhammed Ali Bulut ile Ahmet Toy’un ardından Mehmet Deniz Kayhan da tutuklandı.

Zanlılar teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Bulut’un daha önce soygun, insan kaçırma ve şiddet tehdidi suçları işlediği belirtildi. tutuklanan Kayhan’ın ise Bulut’un saldırıda kullandığı bıçağı yok etmeye çalıştığı açıklandı.

Polis, Muhammed Ali Bulut ile Ahmet Toy’un kız meselesi yüzünden sosyal medya hesabı olan Instagram üzerinden tartıştıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 24 Nisan 2024 tarihinde saat 03.20’de Gönyeli'de umumi bir yer olan Gümüş Sokakta buluşarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini kaydetti. Polis, kavga anında zanlı Bulut’un üzerinde bulundurduğu bıçakla Toy’un kafasının arka kısmına sallamak suretiyle 3 santim uzunluğunda kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Polis memuru, Bulut’un Toy’u olay yerine getiren ve ayırmaya çalışan taksici Cihat Alp'a da bıçağı sallayarak, iki parmağını, sol kol dirseğini, göğüs kısmını yaraladığını kaydetti.

Her iki yaralanın da devlet hastanesindeki ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiğini söyleyen polis, daha sonra Gönyeli Polis Karakolu’na celp edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı Toy’un muhaceret kontrolünde 25 Aralık 2023 tarihinden beri KKTC'de toplamda 122 gün İkamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis suçlamaları tek tek saydı

Polis, zanlı Kayhan’ın ise olay yerinden Bulut’a araçla aldığını, yolda giderken bıçağı aracın camından atarak delili imha etmeye çalıştığını açıkladı.

Polis, zanlı Bulut’un 25 Aralık 2023 yılında soygun, zorla adam kaçırma, şiddet tehdidi suçlarından teminata bağlandığını belirtti.

Polis, Kayhan’ın ise 26 Mart 2023 yılında uyuşturucu madde ve tecavüzkar alet taşıma suçlarından teminata bağlandığını, ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Bulut’un yaralama, kanunsuz bıçak taşıma, Toy’un kavga ve KKTC’de izinsiz ikamet etme, Kayhan’ın ise delilleri imha etmeye çalışma suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Bulut ile Toy’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Kayhan’ın ise 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.