3 ay içinde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Girne bölgelerinde, 2006 ile 2007 yılları arasında meydana gelen yüklü miktarda uyuşturucu madde verme ile kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde suçlarından aranan ve Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklanan Eşref Ender Özkan, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 19 Temmuz 2006 yılında, düzenlenen operasyon sonucu bir şahsın tasarrufunda 96 gram eroin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve yapılan soruşturmada, şahsın, konu uyuşturucu maddeyi zanlıdan 150 gram olarak aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, 16 Şubat 2007 tarihinde yine bir şahsın bin 30 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ve 2 gram eroin ile yakalandığını ve yapılan soruşturmada, konu eroin ile MDMA türü hapların bin 800 adet olarak bir kişi aracılığı ile zanlıdan aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 17 Şubat 2007 tarihinde de zanlının, aynı şahsa kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde verdiğinin öğrenildiğini ve Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bir bölgede, gömülü halde, 3 kalaşnikof silah, 4 şarjör ve bin 158 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Limanda yakalandı

Zanlının, yapılan muhaceret kontrolünde 14 Haziran 2008 tarihinde Türkiye’ye gittiğinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini aktaran polis,20 Eylül’de, Girne Limanı’ndan ülkemize giriş yapmaya çalışan zanlının, tepsit edilerek gözaltına alındığını ve hakkında toplamda 8 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkeden kaçan ve uzun süredir aranan zanlının, serbest kalması halinde yeniden kaçma ihtimali olduğuna da dikkat çekti ve cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlıyı 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderdi.