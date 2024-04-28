Yüzüğü satmışlar

Girne’de tanıdıkları bir şahsın evine gizlice girerek, 47 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Yusuf Avcı ile Gökhan Çakır tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Avcı’nın çaldıkları altınlardan bir adet yüzüğü 11 bin TL’ye bir kuyumcuya sattığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların 23 Nisan 2024 tarihinde saat 13.00 sıralarında Girne’de, Zafer Sokakta bulunan K.Ö.’ye ait ikametgahın mutfak kapısını açarak, içeri girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların yatak odasında kıyafet dolabı içerisindeki kasadan 47 bin değerinde bir adet 22 ayar altın künye, 2 adet yarım cumhuriyet altını, bir adet 22 ayar altın yüzük ve bir adet gümüş tespihi çalarak, aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis, zanlıların Girne’de tespit edilerek, tutuklandıklarını, yapılan soruşturmada, çalınan 22 ayar altın yüzüğün Yusuf Avcı tarafından Girne’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya 11 bin TL’ye satıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların kullanımındaki araçta yapılan aramada 8 bin 200 TL bulduklarını da belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.