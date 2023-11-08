Çok üzüldü

Lefkoşa’da çalıştığı lastikçi dükkanından para ve motosiklet çalan Ali Yağmur 18 ay hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde verildi. Sanığın 7 yıl hapis öngören “müstahdem tarafından sirkat” ve 3 yıl hapis gerektiren “dükkan açma” suçlarından mahkum edildiği belirtildi. Kararda sanığın çaldığı parayı harcadığı, motosikleti ise geri iade ettiği kaydedildi.

Kararı okuyan Yargıç, Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde faaliyet gösteren Adıgüzel Lastik Servisi'nde çalışan sanığın 24 Nisan 2023 tarihinde saat 05.30 sıralarında, dükkânın kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan arka kapısından içeri girdikten sonra kasa içerisinde muhafaza edilen 18 bin 320 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın ayrıca dükkana ait bir motosikleti de alarak, oradan ayrıldığını açıkladı.

Olayın ardından kayıplara karışan sanığın aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden Yargıç, 11 Ağustos tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı, yapılan soruşturma sonucu sanığın ülkede ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın işlediği suçların ciddiyetine vurgu yaparak, bu tür suçların toplumu huzursuz eden suçlar olduğunu dile getirdi.

Hırsızlık suçlarının arttığına vurgu yapan Yargıç, sanığı oy birliği ile 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 09:25