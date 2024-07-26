Aranan şahıslar var

Girne’de bir üniversitenin otoparkı içerisinde gerçekleştirilen operasyonda 70 gram hintkeneviriyle yakalanan Nijeryalı Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obiorah hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Öğrenci oldukları öğrenilen zanlılar ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada uyuşturucu maddenin analize gönderildiği ancak sonuçların henüz çıkmadığı belirtildi. Ayrıca suçla bağlantılı aranan şahıslar olduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında bir üniversitenin otoparkı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obiorah’ın tasarruflarında yaklaşık 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, emare olarak alınan uyuşturucunun analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını belirtti. Polis, aranan şahıslar, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

