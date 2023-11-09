Barış yolunda yön arayışı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, “Kıbrıs'ın sürdürülebilir denge için yeni yol haritası stratejisi; jeopolitik, yenilik ve büyüme” başlığıyla düzenlenen 19. Ekonomist Kıbrıs Zirvesine katılarak bir konuşma yaptı.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde bulunan Hilton Otel’de gerçekleştirilen zirveye katılan Stewart,”Barışa giden yolda yön arayışı” başlığı verdiği konuşmasında “fırsatlar, iki tarafın birlikte çalışmasının önemi, ada içi ticaretin artırılması ve ekonomik bağlantı” konularına vurgu yaptı.

Stewart, zirve organizatörlerine kendisine, adadaki mevcut durumu nasıl gördüğüyle ilgili bir değerlendirme yapmak ve her ki tarafın da kabul edebileceği bir çözüme giden yolu açmak için ekonomik entegrasyonu güçlendirmenin önemi' konusunda bir konuşma gerçekleştirme fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

Konuşmasında bölgede yaşanan büyük trajedi ve karışıklığa dikkat çeken Stewart, İsrail ile Filistin arasında yaşananların nereye doğru ilerleyeceğini bilmediklerini ancak yaşananların etkisinin Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu geniş bir coğrafyada hissedildiğini söyledi.

Stewart, İsrail-Filistin arasında yaşananlar ile Kıbrıs arasında çok fazla paralellik kuramamasına rağmen yaşananların çözülmeyen bir krizin nelere yol olabileceğiyle ilgili bir hatırlatma olduğunu kaydetti.

“Büyüyen bir farkındalık var”

Kıbrıs’ta mevcut durumun değişmez olmadığı, Kıbrıs sorunu çözülmedikçe gerginliğin süreceği ve ekonomik olanlar da dahil bir çok fırsatın kaçırılmaya devam edeceğiyle ilgili büyüyen bir farkındalık olduğunu ifade eden Stewart, son haftalarda bazı zorluklara rağmen, umutlu olmak için nedenler bulunduğu yönünde konuşmalar yaptığını anlattı.

Pile’de diyalogla uzlaşıya varıldı

Ağustos- Ekim ayları arasında iki toplumlu Pile köyü konusunda zor ve hassas bir kriz yaşandığını, yapıcı diyalogla ve her iki tarafın da kaygılarını dikkate alarak uzlaşıya varıldığını ifade eden Stewart, 23 Ekim’de başlayan uygulamayla ilgili bazı zorluklar bulunduğunu, bunun normal olduğunu ve her iki tarafın da ilerleme hususunda kararlı olduğunu ifade etti.

Stewart, “Kıbrıslı Türkler’le Rumların böyle hassas ve karmaşık bir konuda ortak zemin bulabilmesini, diğer zor konulara da yapıcı şekilde yaklaşılabileceği noktasında umut verici bir işaret olarak görüyorum. Çatışma ve belirsizlik ticareti de kötü etkiler; dolayısıyla siyasi durumdaki umut verici bir işaret ticaret için de umut vericidir” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda, adadaki taraflar arasında daha fazla ekonomik faaliyeti olumlu bulduğunu dile getiren Stewart, bunun hem Güney hem de Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan halkın yaşamı üzerinde olumlu etki yaratacağına inandığını kaydetti. Stewart, taraflar arasındaki ticaretteki artışın Kıbrıs sorununa karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağına da vurgu yaptı.

