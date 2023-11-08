‘Okula kayıt için para bulamadım’

Aldığı bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, Lefkoşa’da Afrikalı şahısların kaldığı eve baskın yaptı.

Yapılan operasyonda uyuşturucu bulunmazken, uzun süredir ülkede kaçak yaşam süren Zimbabwe uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Zanlılar Tanyaradzwa Laziza,Tamulua Nhenga ve Lee Munyukuwu dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar açıklandı.

Polis, 6 Kasım 2023 tarihinde alınan bir ihbar üzerine narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da Şehit Ahmet Haşim Sokak’ta bulunan bir apartmanda arama yaptığını söyledi.

Polis, söz konusu apartmanın bir dairesinde birlikte kalan üç zanlının sorgulandığını ve muhaceret kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan kontrolde Tanyaradzwa Laziza’nın 342 gün, Tamulua Nhenga’nın bin 438 gün, Lee Munyukuwu’nun 2 bin 209 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Tanyaradzwa Laziza ile Tamulua Nhenga’nın öğrenci, Lee Munyukuwu’nun ise 2017 yılında 30 günlük vize ile ülkeye geldiğini kaydeden polis, 3 zanlının da ülkeye giriş yaptıktan sonra muhaceret işlemi yapmadığını belirtti.

Polis, aktardığı olgular ışığında zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan Lee Munyukuwu, “Ben ülkeye turist olarak geldim, okula kayıt yapacaktım ama para bulamadım” dedi.

Mahkeme, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

