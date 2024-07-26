‘Beni gönderin’

Uzun süre Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriyeli Yamen Mzher, yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıktan sonra Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete giderek, yardım istedi. Polise haber verilmesi üzerine markete giden ekipler, zanlıyı karakola götürdü. Zanlı ifadesinde ülkesine gitmek istediğini söyleyerek, yardım talep etti.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, olgular aktarıldı.

Demirhan Karakolunda görevli polis memuru, 23 Temmuz 2024 tarihinde 08.00 sıralarında Haspolat bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen zanlının aynı gün Erülkü süpermarkette tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tercüman eşliğinde sorgulanan zanlının Güney Kıbrıs’tan geldiğini söyleyerek, ülkesine dönmek için yardım istediğini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının adaya herhangi bir yasal girişinin olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının aleyhine getirilen “birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girme ve ihlal” suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Polis, 26 yaşındaki zanlının KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

