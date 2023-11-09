Gençlere iş imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile Shipyard Famagusta Ltd. arasında gemi bakım hizmetleri alanında eğitim programı oluşturmak, bu alanda eğitim alacak olan gençlere iş imkanları sunmak ve okullarla şirket arasında iletişim stratejisi kurmak amacıyla mesleki eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamaya göre protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Shipyard Famagusta Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gündoğdu imza koydu.

Protokol kapsamında, ortak çalışmalarla öğretim programları hazırlanarak, ilk etapta Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ne gemi bakım/onarım alanının açılması ve sektör ile öğrencilerin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Shipyard Famagusta Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gündoğdu imza töreninde yaptığı konuşmada, dünya üzerinde uluslararası taşımacılığın yüzde 85 oranında deniz yolu ile yapıldığına ve gemi bakım hizmetlerinin her geçen gün daha da önem kazandığına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ülkede yıllardır nitelikli ara eleman ihtiyacı olduğunu ifade ederek, sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek amacıyla böylesi protokollere imza attıklarını söyledi.