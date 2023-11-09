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İlk durak Lefkoşa

İskele Belediye Tiyatrosu, seyircisiyle buluşturduğu ‘Komik Para’ oyununun ardından KKTC turnesine çıkıyor

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İlk durak Lefkoşa
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İskele Belediye Tiyatrosu, geçen hafta seyircisiyle buluşturduğu ‘Komik Para’ oyununun ardından KKTC turnesine çıkıyor.
Verilen bilgiye göre, İBT Tiyatrosu, sürprizleri, tesadüfleri, yanlış anlamaları içinde barındıran hareketli bir oyun olma özelliği taşıyan Ray Cooney’in kaleme aldığı Komik Para ile Torgun Orbay’ın kaleme aldığı Yirmibironbeş Treni’ni ada genelinde tiyatro severlerle buluşturacak. 
Ekip turne programına 11 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa AKKM’de Yirmibironbeş Treni oyunu ile başlayarak, 9 Aralık’ta ise Girne’de Komik Para oyunu ile tamamlayacak.
Oyunlar tüm bölgelerde saat 19.30’da başlayacak.

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