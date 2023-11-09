9 bakan katılacak

Birinci Rum-Yunan Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı bugün Atina’da gerçekleştiriliyor.

Haravgi’nin haberine göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis dün Başkanlık Sarayı’nda düzenlediği haftalık basını bilgilendirme toplantısında Konsey toplantısına Hristodulidis kabinesindeki 9 bakan ve müsteşarın katılacağını, Yunan denkleri ile ikili görüşmelerde bulunacaklarını söyledi.

Letimbiotis konsey toplantısının yarınki ilk gününde düzenlenecek çalışma yemeğinde Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabaları ve sonraki adımlar, dış politika, koordinasyon konularının ele alınacağını, cuma günü ise bakan ve müsteşarların kendi yetki alanlarındaki konularda somut hedef ve takvimler belirleneceğini kaydetti.

Gazete; konsey çerçevesinde mülteciler, siyasi koruma, savunma iş birliği, enerji projelerinin, eğitim ve yüksek eğitimde daha çok iş birliği, sağlık, kültür ve denizcilik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi devlet çalışmalarının koordinasyonunda daha iyi pratiklerin ele alınacağını kaydetti.

Habere göre daha sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlık edeceği genel kurul yer alacak. Genel kurulda, iki tarafın bakan ve müsteşarlarının ikili temaslarında ele alacakları konularda görüş alış verişinde bulunulacak ve nihai karar alınacak.