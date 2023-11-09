Sendikacılara bilgi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, başkanlar kurulunu KKTC’de gerçekleştiren Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, KAMU-SEN Başkanı Metin Atan’ın eşlik ettiği heyetten Çukutli konuşmasında, Türkiye’nin en büyük gıda sendikası olarak başkanlar kurulunu yeniden Kuzey Kıbrıs’ta yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, fikir alışverişinde bulunmak adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında asgari ücretin belirleneceği ciddi ve yoğun bir döneme girmek üzere olduklarını kaydederek, çalışma yaşamına dair bilgiler verdi.

Gardiyanoğlu: “Tüm ilçelerde sıkı denetimler başlayacak. Gerekli disiplin sağlanmazsa haksız rekabetin önüne geçilemez”

KKTC’de 17 değişik ülkeden çalışan olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, kayıt dışı sorununa dikkat çekti ve çalışma affının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

“Azerbaycan ile ilişkiler daha görünür”

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Azerbaycan Dar Gelirli Aileler ve Engelliler Kamu Desteği Fonu Başkanı Gulbeniz Bayramova ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Gardiyanoğlu kabuldeki konuşmasında, “Azerbaycanlı kardeşlerimle olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum” diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin artık çok daha görünür olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı.