Teminatla serbest kaldı

Girne’de kullanımındaki Range Rover araçta bulunan Rayban marka gözlük kılıfının içerisinde satışa hazır kokain bulunan Görkem Güzelyurt hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, alınan bilgi üzerine, 16 Temmuz 2024 tarihinde, saat 01.45 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren bir işletmenin önünde park halinde bulunan zanlıya ait MK 400 plakalı Range Rover marka aracının içerisinde yapılan aramada Rayban marka gözlük kutusu içerisinde 4 paket satışa hazır halde 2.5 gram ağırlığında kokain bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, aynı gün evinde arama yapıldığını ve 4 gram daha kokain türü,

2 adet öğütücü içerisinde yaklaşık 0.5 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını söyleyerek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kişinin 500 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.