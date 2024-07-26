Güven yitirdi

Girne'de genel müdür olarak çalıştığı turizm acentesine ait 76 bin 935 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Kerem Çağlayan’ın başka vukuatları ortaya çıktı.

Zanlının tutukluk hali devam ederken polis dün yaptığı açıklamada, toplam 19 otel rezervasyonu ücretini çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne'de bir turizm acentesinde genel müdür olarak çalışan zanlı, 2 Mayıs 2024 tarihinde tatil yapmak amacı ile bir otele gelen Türkiye'de sakin A.E.’den almış olduğu konaklama ücreti olan 76 bin 935 TL nakit parayı şirkete teslim etmeyerek, çaldı.

Şikayetin 15 Temmuz 2024 tarihinde yapıldığı, zanlının aynı gün tutuklandığı belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Ağustos 2023 ile 24 Haziran 2024 tarihleri arasında acente aracılığı ile otel konaklaması için yaptığı 19 rezervasyon karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam bir milyon 2 bin 849 TL’yi de şirket muhasebesine teslim etmeyerek çaldığı anlaşıldı.

