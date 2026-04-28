Çözüm mesajı

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinlikle kutlanacak.

Etkinlik kapsamında Kuzey’den katılımcılar saat 17.30’da Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanarak kortej halinde ara bölgeye yürüyecek. Güney’den katılacak katılımcılar ise saat 17.00’de Lefkoşa’daki Eleftheria Meydanı’nda bir araya gelecek. Burada yapılacak konuşmaların ardından ara bölgeye yürüyüş gerçekleştirilecek.

Ara bölgedeki ortak programda ortak açıklama okunacak, Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri tarafından selamlama konuşması yapılacak. Program, saat 18.45’te “Songs for Peace” başlıklı sanat etkinliği ile devam edecek. Etkinlikte Anna Chrysanthou, Freideriki Tompazou, Giorgos Kalogirou, İzel Seylani, Niyal Öztürk ve Umut Albayrak sahne alacak. Müzik direktörlüğünü

Giorgos Kalogirou üstlenecek.

Etkinlik öncesinde Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenleyen Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikalar, 1 Mayıs yürüyüşü ve programına ilişkin ortak açıklamada bulundu. Toplantıya Tüm Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Belediye Emekçileri Sendikası, Kooperatif Görevlileri Sendikası ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası katıldı.

Basın toplantısında yapılan konuşmaların ardından ortak bildiri PEO Genel Sekreteri Sotirula Haralambus tarafından Yunanca, DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali tarafından ise Türkçe olarak okundu. DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali, son dönemde yaşananlardan dolayı 1 Mayıs’ın daha da önem kazandığını söyledi ve halkı Kuğulu Park’taki toplanmaya davet etti. PEO Genel Sekreteri Sotirula Haralambus işçi sınıfının dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak bildiri okundu

Ortak bildiride ise emekçilerin bu yıl da uluslararası mücadele ve dayanışma gününü birlik içinde kutlayacağı ifade edildi. Bildiride, artan emperyalist çatışmalar ve militarizasyonun emekçilerin yaşam koşullarını ağırlaştırdığı, savaşların maliyetinin ise göç, can kaybı ve ekonomik sıkıntılar olarak halklara yansıdığı belirtildi. Açıklamada ayrıca artan yaşam maliyetleri, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve sosyal harcamaların kısıtlanmasının toplumsal eşitsizliği derinleştirdiği kaydedildi. Askeri harcamalardaki artışın ise sağlık, eğitim ve sosyal koruma alanlarına ayrılabilecek kaynakları sınırladığı ifade edildi. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin mevcut durumun istikrar ve güvenlik üretmediğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilen bildiride, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik acil ihtiyaç vurgulandı. İki bölgeli iki toplumlu federasyon hedefi doğrultusunda çözüm çağrısı yinelenirken, mevcut durgunluğun ve diyalog eksikliğinin bölünmeyi derinleştirdiği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026, 10:08