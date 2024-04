Çözüm umudu hayal oldu

Ömer KADİROĞLU

Annan Planı referandumunun 20’nci yılında Diyalog’un görüşlerine başvurduğu vatandaşlar, Rumların anlaşmaya hayır cevabı vermesinin kötü sonuçlar doğurduğunu söyledi. Kıbrıs Türk tarafından evet çıktığını hatırlatan vatandaşlar, “Eğer Rumlar da kabul etseydi, 20 yıl önce bir çözüm olacaktı” dedi. Bazı vatandaşlar ise yakın bir zamanda Kıbrıs sorununda bir çözüm olacağına inandığını belirtirken, bazıları ise 50 yıllık sorunun devam edeceğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Tevfik Direnç

Annan Planı referandumunun üzerinden 20 yıl geçti. Rumların Annan Planına hayır demesi bence bizim için kötü oldu. Plan adada kağıt üzerindeki kalıcı barışı daha ileriye taşımak için bir fırsatı ancak Rumların buna engel olduğunu düşünüyorum. Yakın bir gelecekte de Kıbrıs’ta bir anlaşma olacağına inanıyorum. Adanın geleceği iki toplumun yan yana barış, huzur ve karşılıklı iş birliği ile çözümün sağlanabileceğini düşünüyorum. Dilerim karşılıklı güven bir an önce sağlanmış olur ve iyi niyet çerçevesinde bu çözüm olur.

Mustafa İlkan

“Annan Planı referandumunun üzerinden 20 yıl geçti. Annan Planı hayat bulsaydı yeni bir kapı açılacaktı ve bu güne kadar da onun sonuçlarını görmüş olacaktık. Annan Planına Rumların hayır demesi kötü. Son hareketlere bakınca bir çözümün çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir süreç ve yeni bir hazırlık var ve bir şeyler olacağına inanıyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa keyfi davranma biter standartlar gelir, çevre politikaları daha iyi uygulanır, dünya hukuk sistemine dâhil oluruz yani kısacası çok şey değişir ve her yönden daha iyi olacaktır.”

Yıltan Şişik

“Annan Planına zamanında Rumların hayır demesi kötü oldu. O dönemde anlaşma olacaktı ancak büyük devletlerin de etkisiyle olumsuz bir sonuç alındı. Bir anlaşma olması halinde ülkede bir rahatlama olacağına inanıyorum.”

Hüreyle Tuna

“20 yıl önce Annan Planı referandumuna Rumların hayır demesi bence iyi oldu. Çünkü Rumlarla iç içe yaşamak istemiyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm yakın bir tarihte olabilir belki ancak ben Rumlarla yaşamak istemezdim.”

Erol Çağansoy

“Anan Planı referandumunun üzerinden 20 yıl geçti ve bence o zaman Rumların bu plana hayır demesi iyi oldu. Eğer o zaman Rumlar bu plana evet deseydi bizim idaremizdeki toprakların çoğu Rumlara geçecekti. Anlaşma güzeldir ancak anlaşma isteyen yoktur. Yakın bir tarihte bu şartlarda bir anlaşma olacağına inanmıyorum.”

Ceyar Tabak

“Annan Planı referandumuna Rumların 20 yıl önce hayır demiş olmaları bizim için çok kötü oldu. Bugün her şey çok daha güzel olabilirdi. Bu memlekette çözüm şarttır. Ben 50 yaşındayım babam bana her zaman her şey daha güzel olacak diyordu çimdi ben çocuklarıma aynı şeyleri söylüyorum herhalde onlar da çocuklarına aynı şeyleri söyleyecek. Biz zamanında Annan Planına evet dedik ve bundan sonra bu ülkede anlaşma ancak Rumlar isterse olur.”

Ali Karamustafa

“20 yıl önce Rumların Annan Planına hayır demesi iyi oldu çünkü kimin anlaşma istemediği kanıtlanmış oldu. Bizler barış istiyoruz ancak yakın bir da zamanda bir çözüm olacağına inancımız yoktur.”