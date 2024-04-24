Jeep’le turlarken yakalandılar

Girne’ye bağlı Çatalköy’de yabancı uyruklu şahsın evinden tüm eşyaları ve park halindeki arabayı çalan Ramazan Borkurt, Emirhan Karadeniz, İhsan Güliçli ve İrfan Güliçli, aylar sonra yakalandı.

Çaldıkları araçlarla Girne’de gezerken trafik polisleri tarafından yakalanan zanlıların tasarrufunda yabancı uyruklu şahsın evinden çaldıkları eşyaların bir kısmı bulundu.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Çatalköy’de, bulunan O.A.A.’ya ait ikametgahın penceresini kasten kırıp birçok kez eve girdiklerini söyledi.

Plakaları değiştirdiler

Polis, zanlıların henüz tespit edilemeyen miktarda ziynet, erkek giyim eşyası, muhtelif elektronik ev eşyası, alkollü içki çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların O.A.A’ya ait evin avlusunda bulunan JE 499 plakalı Hyundai Santafe jeep aracın kontak anahtarını ,AJ 965 plakalı Tofaş Murat 131 marka aracı çaldıklarını belirtti. Polis, zanlıların Murat marka aracın plakasını jeep araçla değiştirdiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların plakasını değiştirip kullandıkları jeep araçla 22 Nisan 2024 tarihinde Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde seyir halinde iken trafik şubesi ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, araçta bulunan Ramazan Borkurt ve Emirhan Karadeniz’in tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis, zanlılar İhsan Güliçli ve İrfan Güliçli ise daha sonra tutuklandığını belirtti.

Çalıntı eşyaların bir kısmı bulundu

Polis memuru, Ramazan Borkurt, İhsan Güliçli ve İrfan Güliçli’nin ikametgâhlarında ve JE 499 plakalı araç içerisinde yapılan aramada çaldıkları 129 adet muhtelif erkek giyim eşyası, 3 adet creative marka hoparlör, 2 adet metal kafa masaj aleti, Sony marka Playstation 2, playstation kumandası, gramafon, hassas tartı, duvar saati, elektronik eşya, kettle altlığı, dönüştürücü pirz, okey takımı, pençe, elektrik kablosu, tornovida, asma kilit, ayakkabı boyasının tespit edilerek emare zapt edildiğini söyledi. Polis zanlıların yapılan sorgulanmalarına müteakip gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca kayıp emareler olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.