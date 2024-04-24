İşveren de suçlu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin turizm bölgesi olan Bafra’da, bir otel inşaatında çalışan taşeron firmaya bağlı 8 işçinin, ülkede izinsiz olarak ikamet ettiği belirlendi. Polis, yaptığı rutin kontrolde tespit ettiği Bangladeş uyruklu 8 zanlıyı mahkemeye çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 22 Nisan’da saat 15:30 sıralarında, Bafra’da bir otel inşaatında, taşeron bir firmaya bağlı olarak çalışan mahkeme huzurundaki 8 Bangladeş uyruklu zanlının, yapılan muhaceret kontrollerinde ülkemizde izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlılar, “burada kalıp çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.