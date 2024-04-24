Büyük sevinç yaşandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 104 yıl önce tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde düzenlenen törenler renkli görüntülere ev sahipliği yaptı, çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerinden okundu.

Kutlamalar kapsamında dün sabah Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer kurum, kuruluş, siyasi parti, dernek yetkilileri katıldı. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Törenlerde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler de hatırlandı.

Mete Adanır Stadyumu’nda tören düzenlendi

Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Girne 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu ve Şehit Hasan Cafer İlkokulu tarafından Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda tören düzenlendi. MEB’den yapılan yazılı açıklamaya göre törene Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı temsilen Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Tümay ile Bakanlık bürokratları ve aileler katıldı. Protokolün öğrencileri teftiş ve selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Mustafa Çağatay İlkokulu Müdür Vekili Gönül Kendir birer konuşma yaptı. Tören, resmi geçit ve öğrencilerin gösterilerinin ardından tamamlandı.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Şehit Hüseyin Russo Stadı’nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Tatar, 23 Nisan’ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği önemli bir gün olduğunu belirterek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Güzelyurt ve İskele’de coşku

Güzelyurt’ta da dün saat 09.00’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama törenine katıldı. Belediye’den yapılan açıklamaya göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiir okunmasının ardından sona erdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele ’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’nda başlayan tören, Cumhuriyet Stadyumu’nda devam etti. Protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayan Atatürk Anıtı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu. Kutlamalarının ikinci bölümü İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda yapıldı. Törende, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık’ın açılış konuşmasını yaptığı İskele Cumhuriyet Stadyumu’ndaki törende Türk Çocuğunun Andı isimli şiirin okumasıyla devam etti. Resmi geçidin ardından ise tören; şiirlerin okunması ve dans gösterilerinin yapılmasıyla son buldu. Törenlere çocukların aileleri de yoğun ilgi gösterdi.