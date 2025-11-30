CTP yeni liderini seçiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Olağanüstü Kurultayı bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.

Kurultayın gündeminde açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alıyor.

Genel başkanlık için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Erkut Şahali yarışacak.

Kurultay öncesinde adaylar ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle partililerle bir araya gelmişti.

Asım Akansoy

Gazimağusa doğumlu Akansoy, kimya mühendisliği ve iktisat eğitimi aldı. 1990’lı yıllardan itibaren CTP’de çeşitli görevlerde bulundu. Parti Meclisi ve MYK üyeliği yaptı. İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın özel kalem müdürlüğünü üstlendi. ABD’de Uluslararası Genç Liderler Programı’na katıldı. 2011–2013 döneminde CTP Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2013’ten itibaren Mağusa Milletvekili olarak görev yapıyor. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı görevinde bulundu. Son dönemde CTP Genel Sekreteri olarak partinin seçim stratejisinde belirleyici rol üstlendi. İngilizce biliyor, evli ve iki çocuk babası.

Erkut Şahali

Limasol doğumlu Şahali, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Halkla ilişkiler ve Avrupa Birliği üzerine lisansüstü çalışmalar yaptı. Manchester Üniversitesi’nde insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlık eğitimi aldı. CTP’nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Yerel yönetimlerde yöneticilik yaptı. 2013’te Mağusa Milletvekili seçildi. Tarım Bakanlığı görevinde bulundu. Cumhuriyet Meclisi komitelerinde uzun yıllar görev yaptı. CTP Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürüyor. İngilizce ve Fransızca biliyor, evli ve bir çocuk babası.

Sıla Usar İncirli

Lefkoşa doğumlu Usar İncirli, Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Nöroloji uzmanı olarak uzun yıllar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. MS alanında çalışmalarıyla tanındı. Sağlık ve toplumsal mücadele alanındaki görevleriyle öne çıktı. Tıp-İş Sendikası Başkanlığı yaptı, hekim hakları alanında katkılar sundu. Naci Talat Vakfı’nda toplumsal çalışmalar yürüttü. 2018 ve 2022’de Lefkoşa Milletvekili seçildi. CTP Grup Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü olarak görev yapıyor. İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk annesi.

Kurultayda yapılacak genel başkan seçimi, partinin yeni yönetim dönemini belirleyecek.



Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025, 12:10