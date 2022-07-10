Daha da artacak

Türkiye’de ilaç fiyatlarına yapılan artışın ardından Kuzey Kıbrıs’ta da yüzde 25 oranında zam yürürlüğe girdi. İlaçlar dün itibariyle zamlı fiyatlarla satışa sunulurken, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz Diyalog’a yaptığı açıklamada, “Biz daha fazla zam bekliyorduk, az bile yapıldı” dedi.

Yapılan artışın ilaç firmalarını memnun etmediğinin altını çizen Öksüz “Zam yapıldı ancak firmalar rakamdan memnun değil, bu da şirketlerin ne denli üretim yapacağı konusunda sıkıntı yaratacak. Piyasadaki ilaç stokları tehlikeye girecek gibi. Zam geldi ama yine ilaç sıkıntısı yaşayabiliriz. İlaç piyasası şu an önünü göremiyor. Olan yine halka olacak” şeklinde konuştu.

İlaca zammın yılda bir kez Şubat ayında yapıldığını söyleyen Öksüz, son aylarda dövizde yaşanan olağanüstü gelişmelere paralel olarak Türkiye’de ilaç sanayisi ve firmalarının fiyat güncellemesi istediğini söyledi.

KKTC’nin ilaç fiyatlarında bir sistem üzerinden Türkiye’ye bağlı olduğunun da altını çizen Öksüz, “Orada yapılan değişiklik anında bizim sistemimize de yansıyor ve fiyatlar güncelleniyor. Önceki gün Türkiye’de zamlı satış başladı, dün de bizde” dedi.

Öksüz, “Hükümet zam yapılması taraftarı değildi ancak ilaç şirketleri zamların kaçınılmaz olduğunu, döviz üzerindeki girdi maliyetlerini karşılayamadıkları konusunda ısrarcıydı ve zam yapılmaması halinde birçok ilaç firmasının batacağı ya da piyasaya ilaç vermeyeceği konusunu masaya koydu. Zam talepleri daha yüksekti ancak hükümet yüzde 25 civarı zamma onay verdi. Bu rakam Türkiye’deki ilaç şirketlerini çok da memnun etmedi. Normalde yılda bir ve Şubat’ta yapılır ancak hükümet bunu yıla yayarak da yapabilir isterse” şeklinde konuştu.

Bakanlıkla görüşeceğiz

Öksüz, “Şu anda Türkiye’de durum çok kritik... Biz de öyle. Bizde üretim yok. İlaçlarımızın yüzde 75’i Türkiye’den, geriye kalanı Avrupa’dan geliyor. Çok cüzi miktarı da KKTC’de üretiliyor” dedi.

Öksüz ayrıca, şirketlerin ilaçta yılda bir kez zam konusunda da talepleri olduğunu, bunun yılda bir yüklü zam şeklinde değil, yıla yayarak daha az oranlarda yapılmasını istediklerini de söyledi. Öksüz, Türkiye’deki bu gelişmeler ve elde ettikleri bilgiler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile iletişime de geçeceklerini ve son Şubat ayında yüzde 37 dolayında olan zam sonrası olası yeni zam için ne gibi adımlar atılması gerektiği konusunda çalışma isteyeceklerini de kaydetti. Öksüz, “Önlem alınmazsa ilaç fiyatları fırlar” dedi.

KKTC, Türkiye’nin ilaç ihracat yasağından çıkarılmalı

Öksüz, ilaçta olası zammın ilaç sıkıntısına olumsuz yansıyacağı ve piyasada da ilaç sıkıntısına neden olacağına işaret ederek, Türkiye’nin KKTC’ye uyguladığı ilaç ihracatı yasağının kaldırılmasının bu sorunları bir nebze de olsa önleyebileceğine dikkat çekti ve yetkililere bu konuda çağrıda bulundu.

İlaçta ihracat yasağı İle ilgili geçmişte birçok kez KKTC Sağlık Bakanlığı’na Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Ecza Deposu yetkilileri ile sorunu ve çözümü aktardıklarını kaydeden birlik başkanı Öksüz, bu durumun Ercan’ın iç hatlara alınarak özel statü uygulanmasından daha önemli olduğunu, bunun insan sağlığı olduğunu vurguladı. Öksüz, “İhracat yasağı demek KKTC’ye yapılan muamelenin Suriye’den İran’dan Amerika’dan, Almanya’dan farkımız yok demektir. İki kardeş ülke isek biz eğer, bu ihracat yasağı olmamalı. Bunun önemi Ercan’ın özel statü ile Türkiye’nin iç hatları olmasından da büyüktür. İnsan sağlığıdır burada mesele. Bir biletin ucuz olması mı önemlidir insan sağlığı mı?” diye sordu.