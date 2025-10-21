Karar 7 Kasım’da

Lefkoşa Askeri Mahkemesi’nde, sınır ihlali suçlamasıyla yargılanan Kıbrıslı Rum 5 sanığın davasında savunma ve iddia makamı son sözlerini söyledi. Sanıklar G.G. (E-66), A.K. (E-60), A.K. (K-60), N.G.

(K-63) ve A.L. (E-68) hakkındaki duruşma dün yeniden görüldü.

Duruşmada sanıkların avukatları Öncel Polili ile Uğur Çulhaoğlu hazır bulundu. Tarafların hitaplarının tamamlanmasının ardından mahkeme, davayı karar için 7 Kasım Cuma gününe erteledi.

Savunma: Bölge sivillerin geçişine açık, tahkikatta eksiklik var

Sanık avukatlarından Uğur Çulhaoğlu, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, ihlalin gerçekleşti-ği bölgenin sivillerin geçişine açık bir alan olduğunu ileri sürdü.

Çulhaoğlu, her gün binlerce sivilin bu güzergâhtan geçtiğini ve sanıkların uyarı levhalarıyla karşılaşma-dan “sıfır noktasından” geçtiklerini söyledi.

Savunma avukatı, levhaların yerleştirilmesi ve sınır bölgeleriyle ilgili talimat ve yönetmeliklere dair bil-giler aktararak, sanıkların kasten bir ihlal gerçekleştirmediğini belirtti.

Ayrıca sanık A.K.’nin gizlendiğine dair hiçbir bulgu bulunmadığını ifade eden Çulhaoğlu, yürütülen tah-kikatta ciddi eksiklikler bulunduğunu dile getirdi. Sanıkların kimlik kartlarında parmak izi incelemesinin yapılmadığını vurgulayan avukat, tüm sanıkların ifadelerinde çelişki olmadığını ve gönüllü şekilde ifade verdiklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

Polili: Deliller yetersiz

Sanık avukatlarından Öncel Polili de söz alarak, dava dosyasında bağımsız hiçbir şahadet bulunmadı-ğını savundu. Parmak izi araştırmasının yapılmadığını hatırlatan Polili, kameraların bozuk olduğu ya da çalışmadığına dair doğrudan tanık beyanı olmadığını söyledi.

Polili, gizlenmeye çalışan bir kişinin hareket etmemesi gerektiğine dikkat çekerek, müvekkillerinin bu yönde hiçbir davranışının bulunmadığını ifade etti. Avukat Polili de tüm sanıkların beraatını talep etti.

Savcı: Akyar Kapısı birinci derece askeri yasak bölge

Savcı, hitabında dinlenen tanık sayıları ve emarelerle ilgili bilgiler paylaşarak, davaya konu bölgenin Akyar Kara Giriş Kapısı olduğunu ve buranın birinci derece askeri yasak bölge ilan edildiğini belirtti.

Savcı, Askeri Yargıtay’ın benzer davalardaki kararlarından örnekler vererek, bazı tanıkların duruşma-larda verdiği ifadeleri hatırlattı. Savunmanın ileri sürdüğü tahkikat eksikliği iddialarını reddeden Savcı, tahkikat memurunun görevini eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

Savcı, sanıkların aynı amaçla ve belli bir plan çerçevesinde hareket ettiklerini öne sürerek, tüm sanıkla-rın suçlu bulunması gerektiğini ifade etti.

Hitapların tamamlanmasının ardından Yargıç; kararın hazırlanması için duruşmayı 7 Kasım Cuma gü-nüne erteledi. Mahkeme; söz konusu tarihte sanıklar hakkındaki kararını açıklayacak.