Döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 0,40 kayıpla 2.434,02 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.359,09 puanı, en yüksek 2.475,47 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,72 kazançla 1.918,13 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,19 azalışla 2.362,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,32 düşüşle 4.123,58 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,50 kayıpla 2.750,99 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 17,00 ile Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar oldu. Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar’ı yüzde 13,62 ile AG Anadolu Grubu Holding, yüzde 12,67 ile Anadolu Efes izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 8,09 ile TÜPRAŞ, yüzde 5,31 ile Halkbank, yüzde 5,22 ile Petkim şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 108 milyar 180 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 96 milyar 149,34 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 92 milyar 820 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,44 azalışla 967,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,46 kayıpla 6 bin 485 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,34 değer kazanarak 17,3210 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,04 artışla 17,5700 lira oldu.

Yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,27 ile Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 9,00'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. En fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde yüzde 4,96 ile Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu oldu.

Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 3,05'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022, 09:12