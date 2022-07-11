Birçok yeri su bastı

İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Esenyurt ve Sarıyer'de evleri ve iş yerlerini su bastı. Ayazağa'da istinat duvarı çöken sitedeki 10 katlı bina önlem amaçlı tahliye edildi. Bağcılar'da da bir şantiye alanındaki 11 kamyon ve 4 iş makinesi suya gömüldü. Meteoroloji ve AFAD'dan gelen uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.

Yağış önceki akşam saatlerinde başladı.

Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.

Sağanak yağıştan en çok Esenyurt etkilendi. Haramidre'nin taşması sonucu bodrum katları su ile doldu.

19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Bazı sokaklarda, tıkanan mazgallar nedeniyle su taşkınları yaşanınca giriş çıkışlar kapatıldı. Dere kenarındaki evleri ve işyerlerini su basarken bölgeye emniyet, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ev ve işyerlerinde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

1271. Sokakta bulunan Esenyurt Müftülüğüne bağlı İrşad Camisi’ne sığınan bazı vatandaşlar, caminin giriş katını su basması üzerine burada mahsur kaldı. Sokaktaki suyun boşaltılmasının ardından vatandaşlar camiden çıkarıldı.

Sağanak nedeniyle Sarıyer'de de su baskınları oldu. İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerine şiddetli yağış nedeniyle su dolarken, giriş ve bodrum katlarındaki bir kısım dairelerin giderleri patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, su tahliye çalışması yaptı. Saat 16.30 sıralarında ise Ayazağa Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken, 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İş makineleri su altında kaldı

Güngören Belediyesi tarafından yapımı süren Mareşal Çakmak Otoparkı inşaatı, içerisindeki iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla birlikte sular altında kaldı. Otopark inşasındaki suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, bir evi su bastı. Evdeki sular, leğenlerle boşaltılmaya çalışıldı. Avcılar Gümüşpala Mahallesi Başaran Sokak'ta ise yoğun yağış sebebiyle çökme meydana geldi. Kentte, yağışın etkisiyle maddi hasarlı kazalar da yaşandı.

Turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

İstanbul Valiliği de meteorolojik verileri de hatırlatarak turuncu kodlu uyarı yapmıştı.

