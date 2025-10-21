Polise başvurdu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma alanların yargı önüne çıkmasının ge-ciktirilmemesini talep etti.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay, dün sabah Halkın Partisi olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne yeni bir bilgi edinme başvurusu daha yaptı.

Sahte diploma, Meclis’teki mal beyanları, makam aracı yapılan araçlar konusunda polisten bilgi talep ettiklerini dile getiren Özersay, “Hiçbirinin peşini bırakacak değiliz.” dedi.

UBP Kadın Kolları Başkanı’nın hükümet ve Başbakan tarafından korunup kollandığını iddia eden Özer-say, polis dosyasının artık mahkeme önüne gelmesi gerektiğini, sahte diplomaları veren kişinin mah-keme önünde suçunu kabul ettiğini ve yakında cezasının açıklanacağını ifade etti.

Başsavcılık ve polis arasında gidip gelen, çoktan tamamlanmış dosyanın hazır olduğunu da savunan Özersay, bu davada tanıklık edecek, diplomayı ‘ben verdim’ diyerek detay verebilecek bir kişinin de olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025, 10:41