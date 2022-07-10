Halkın öfkesi dinmiyor

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu.

Başbakan Sözcüsü Dinouk Colombage, Wickremesinghe’nin parti liderlerine yeni bir hükümet üzerinde anlaşmaya varıldığında istifa edeceğini söylediğini açıkladı.

Parlamentodaki muhalefet partileri ise, tüm partilerden oluşan bir hükümet kurmak için çalışmalarına başladı.

Samagi Jana Balawegaya Partisi Milletvekili Rauff Hakeem yaptığı açıklamada, meclisteki siyasi parti liderlerinin bir araya geldiğini ve Rajapaksa ile Wickremesinghe’nin istifa etmelerini talep etmeye karar verdiklerini söyledi.

Hakeem ayrıca, parlamento başkanının geçici devlet başkanı olarak görevi devralması ve geçici bir hükümet üzerinde çalışması gerektiği konusunda da fikir birliğine varıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe “Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim” ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede öfkeli protestocular, Başbakan Wickremesinghe’nin özel konutu önünde toplanarak evi ateşe verdi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Protestocular zorla Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin özel konutuna girdi ve konutu ateş verdi” denildi.

Sri Lanka'da ekonomi nasıl çöktü?

22 milyon insanın yaşadığı ada ülkesi, 1948'teki bağımsızlığından beri tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Dövizde yaşanan sıkıntı sebebiyle akaryakıt, gıda, ilaç gibi malları temin edemeyen ülkede enflasyon resmi verilere göre yüzde 54.6 seviyelerinde.

Reuters haber ajansı, enflasyonun gelecek aylarda yüzde 70'e çıkmasını beklerken son dönemde yaşanan siyasi çalkantı ve belirsizliğin IMF ile yapılacak görüşmeleri etkilemesi de bekleniyor.

Özellikle Covid-19 sebebiyle turizm alanından büyük darbe alan Sri Lanka'da geçen yıllarda petrol fiyatlarının artması, kimyasal gübre ithalatının yasaklanması tarımı durma noktasına getirmişti.

