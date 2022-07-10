Çalışan kazandı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde hemen tüm bölgelerde mağazaların büyük bir kısmı kapalıydı. Ancak, Lefkoşa’nın Arasta bölgesindeki lokantalar ve bazı dükkanlar, Lokmacı kapısından geçen yabancılara hizmet vermek için bayram tatili yapmadı.

İş yerini açanların hepsi turistlere satış yaparken, özellikle lokantaların ciddi bir yoğunluk yaşadığı görüldü.

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı “böylesi bir ekonomik krizde tatil yapacak halimiz yoktur. Çalışmak ve kazanmak zorundayız” dedi.

Arasta esnafı, bayramın ilk gününde yüzlerce yabancının Lokmacı kapısından kuzeye geçtiğini ve ciddi bir canlılık yaşandığını kaydetti.

Fiyat listeleri beğenildi

Yabancılar, Kıbrıs’ın Türk kesimindeki lokantalarda yiyecek ve içecek fiyatlarının ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Fiyatlara bakarak mekan ve çeşit seçen yabancılar; Türk tarafının, Rum tarafından daha ucuz olduğunu belirtti ve işletmecilere “fiyatları artırmama’ çağrısı yaptı.

