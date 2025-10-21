Tümü Nijeryalı

Ülkede ikamet izinsiz bulundukları tespit edilerek tutuklanan zanlılar T.C.K., S.S., E.S. ve O.G.A. Lefko-şa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Nijerya uyruklu 4 zanlının sınır dışı edileceği, ihraçları için işlem yapıla-cağı belirtildi.

Polis, S.S., E.S. ve O.G.A.’nın 15 Ekim 2025 tarihinde Gönyeli’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cü-rümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan ince-lemede, zanlı S.S.’nin 20 Mart 2024 tarihinden itibaren 427 gün, O.G.A.’nın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren bin 51 gün ve E.S.’nin 16 Nisan 2015 tarihinden itibaren 3 bin 835 gün süreyle KKTC’de ika-met izinsiz bulunduğunun saptandığını ifade etti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, mahkemeye çıkarılarak, ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların ihraç işlemleri için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazıldığını ancak henüz cevap alınmadığını belirtti.

Polis, T.C.K.’nin ise 19 Ekim 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Kızılbaş’ta şüpheli hareketler sergilerken tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren bin 11 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, kaçak yaşam sürdüğü süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ve ihraç işlemleri için yazışmalar yapılacağını belirtti.

Polis memuru; zanlı T.C.K.’nın 3 gün, S.S., E.S. ve O.G.A.’nın ise 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

