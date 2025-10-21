2026’da olacak

CTP adayı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini açık ara farkla kazanması sonrasında özellikle muhalefet çevrelerinden erken genel seçim çağrıları gelmeye başladı. Hükümet ortağı 3 partinin desteklediği Ersin Tatar’ın yüzde 35 oranında oy alması, erken genel seçim çağrısında ‘önemli bir gerekçe’ olarak gösteriliyor.

Hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dün tv2020’de Gündem Özel programına bağlanarak yaptığı açıklamada erken genel seçimin Ocak, Şubat veya Mart 2026’da yapılması konusunda istekli olduğunu söyledi. Arıklı, bu konuyu UBP ve DP liderleriyle masaya yatıracaklarını söyledi.

Telefon bağlantısında “Bu sonucu bekliyor muydunuz, sürpriz mi oldu?” sorusuna yanıt veren Arıklı, seçimde çok ciddi bir fark beklemediklerini söyledi. Adaylar arasında az bir fark öngördüklerini belirten Arıklı, Tufan Erhürman’ın bile yüzde 27 fark beklemediğini vurguladı. Arıklı şunları ifade etti: “Seçimden önce biri böyle fark beklediğini söyleseydi, şaka yaptığını düşünürdük. Tufan Erhürman ciddi bir farkla kazandı, kendisini tebrik ediyoruz. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan sonra ilk kez ilk turda böyle bir fark elde edildi. Bu fark her kesimden oy alındığını gösteriyor. Bu fark, Tufan Erhürman’a toplum liderliği için verilmiş bir avanstır. Kazandıktan sonra söylediği gibi hareket ederse halk, toplum liderine kavuşmuş olur. Bu toplum uzun süredir lidere hasret kalmıştı. Verilecek mesajlar ve uygulanacak politikalar liderliğini pekiştirecek. Her kesimden oy alabilmenin her babayiğidin harcı olmadığını gösterecektir.”

Hükümetin sonuçta katkısı var

Arıklı, “Hükümeti suçluyorlar, hükümetin istifası isteniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna ise hükümetin icraatlarının bu sonuçta etkili olduğunu belirtti. Arıklı, küskün partililerin varlığını bildiklerini ve bu nedenle her partinin kendi adayını çıkarmasını önerdiklerini söyledi. “Eğer üçüncü bir aday olsaydı, seçim ikinci tura kalırdı. Türkiye’den bazı arkadaşlarımız sahayı ve bölgeyi yeterince tanımadı. Onlarla yapılan ittifak bu sonucu doğurdu. İlk turda yaptığımız ittifak ciddi zarar gördü” dedi.

Kışkırtmalara gelmedi

Arıklı, Tufan Erhürman’ın seçim sürecinde yapıcı bir dil kullandığını ve Türkiye ile uyumlu olacağını söylediğini belirtti. Erhürman’ın herkesi kucakladığını ifade eden Arıklı, “Ben başta olmak üzere birçok kişinin kışkırtmalarına gelmedi. Halkın sorunlarına eğileceğini açık bir dille ifade etti” dedi.

Üstel karar verecek

Seçim sonrası Ersin Tatar ile görüşmediğini söyleyen Arıklı, hükümet ortaklarıyla bugün bir araya geleceklerini ve önümüzdeki süreç için yol haritası belirleyeceklerini ifade etti. Arıklı, yüzde 62’lik oy oranının hükümet ortakları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını göreceklerini söyledi. Arıklı, bir soru üzerine ise genel seçimlerin Ocak veya Şubat en geç Mart ayında yapılmasından yana olduklarını ve bütçenin yeni hükümet tarafından hazırlanması gerektiğini belirtti. Arıklı, ancak seçimle ilgili karar verecek asıl merciin Başbakan Ünal Üstel olduğunu kaydetti. Üstel ile seçimden sonra görüştüğünü ifade eden Arıklı, Üstel’in de seçim sonucundan oldukça şaşkın olduğunu ifade etti.

Tabanımıza güveniyoruz

Arıklı, vatandaşların cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna bakarak, CTP ve TDP’nin genel seçimlerde kazanacağına dair bir beklentiye kapılmamaları gerektiğini söyledi. Genel seçimlerde herkesin kendi partisini savunacağını vurgulayan Arıklı, baraj konusunda herhangi bir sorunları olmadığını ve tabanlarına güvendiklerini ifade etti. Arıklı, yapılan icraatların yanı sıra eksikliklerin de bulunduğunu ancak 30-40 yıldır ihmal edilen projeleri tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025, 09:49