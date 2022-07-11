Konukları coşturdu

Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle adanın en iyi oteli olan Merit Royal’de bayram coşkusu Ragheb Alama konseri ile başladı.

Arap dünyasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Lübnan’ın ünlü starı Ragheb Alama, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Merit Royal & Premium sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

Bayram tatilini geçirmek üzere Orta Doğu ülkelerinden adamıza gelen turistleri ağırlayan Merit Royal Otel, dağ ve deniz manzarasıyla eşsiz bir ambiyans sunan açık hava konser alanında Ragheb Alama ile bir başka unutulmaz geceye daha imza attı.

Royal sahnesindeki konserine dillerden düşmeyen şarkısı “Layalena El Adema” ile başlayan Alama, konser alanını dolduran hayranlarının bayramını kutlayarak açılışı yaptı.

Performansıyla göz doldurdu

Güçlü sesi ve enerjisiyle konuklarını mest eden Alama, art arda söylediği hareketli parçalarla hayranlarından büyük alkış aldı. Romantik şarkılarına da yer veren ünlü sanatçı, "Ya bint al sultan" şarkısını kendisini izlemeye gelen yüzlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Sahneye çıkan küçük bir kız hayranının, sanatçıya Lübnan bayrağı hediye etmesiyle konserde coşku dolu anlar yaşandı.

Küçük hayranıyla dans edip Lübnan şarkılarını seslendiren Alama, enerjik sahne performansıyla göz doldurdu. İki saate yakın sahnede kalan Arap dünyasının ünlü ismi Ragheb Alama, Royal sahnesindeki unutulmaz konserini alkışlar eşliğinde tamamladı.

