Kefaleti 500 bin TL

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da, geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu 39 adet canlı mermi ile yakalanan D.D. isimli zanlı, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı olarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 17 Ekim’de saat 18.00 sıralarında zanlı D.D.’nin evinde yapılan arama detaylarını paylaştı. Polis, yapılan aramada zanlının yatak odasındaki dolabın üst kısmında, bir beze sarılı şekilde 39 adet 9 mm çapında canlı tabanca mermisi bulunduğunu kaydetti. Aramanın, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince titizlikle yürütüldüğünü belirten polis memuru, zanlının söz konusu mermileri yasa dışı olarak bulundurduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlı hakkında yürütülen incelemenin sonuçlandığını mahkemeye bildirdi. Mahkeme, zanlının yasal süreç boyunca serbest kalabilmesi için bir kefilin 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartını koydu. Bu karar doğrultusunda zanlı, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakıldı.