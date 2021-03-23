O parayı toplum için harcayın

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Gençlik Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemre Seziner, “Halkın yeni bir cumhurbaşkanlığı sarayına değil; ekmeğe, işe, aşa ihtiyacı olduğunu” belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saray için ayrılan parayı “halkın refahı için harcaması” çağrısında bulundu. MDP yetkilileri Cumhurbaşkanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

MDP Gençlik Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemre Seziner, eylemden sonra konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, MDP’nin halk arasında “nerdeyse bir infial yaratan yeni cumhurbaşkanlığı sarayı” konusunu takip ettiklerini ve buna “kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını” belirterek, parti olarak, Kovid-19 salgını döneminde halkın “elzem birçok ihtiyacının karşılanması için üzerine düşeni yapmaya çalıştıklarını” söyledi.

Seziner, açıklamasında, “Ancak görüyoruz ki devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı halkın belirli bir kısmına yardımcı olup zaten kalkınmış olan kimseleri daha da kalkındırma adına girişimler yapıyor. Pandemi döneminde halka ödenecek 1.500 TL’lik yardımları bile ödemekte aylardır zorlanan asgari ücretle çalışan özel sektör emekçilerini amiyane tabirle ‘bir avuç bulgura’ muhtaç bırakan bu beceriksiz hükümet gözlerinin önündeyken, Sayın Cumhurbaşkanı yüzü bile kızarmadan ‘parası geldi kullanılmazsa geri gidecek’ diyebiliyor” şeklinde konuştu.

Bu arada eylemde MDP yetkilileri tarafından Cumhurbaşkanlığı kapısı önüne saray maketi bırakıldı.