Meclis’e yürüdüler

Cemre Peral YANIKER

Bu Memleket Bizim Platformu çatısı alında toplanan sendikalar, örgütler ve bazı siyasi partiler, Türkiye ile imzalanan protokolü protesto etmek amacıyla Meclis önünde eylem yaptı.

Eylemciler, Kuğulu Park’ta toplanarak “Entegrasyona Hayır”, “İrade Halktadır, Sarayda Değil”, “Bu Memleket Bizim” pankartlarıyla Meclis önüne yürüdüler, ardından alkış tutarak sloganlarla protesto ettiler.

Eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı siyası parti yetkilileri ve bazı milletvekilleri de destek verdi.

Eylem açılış konuşmasını gerçekleştiren Kıbrıs Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alanların ülkenin eğitiminden, kültüründen, eşitlik, özgürlük ve bağımsızlığından derhal elini çekmesi” çağrısında bulunarak, “Ekonomik paket altındaki siyasi dayatmalara, kültürel işbirliği protokolüne ve atanmış işbirlikçilerine karşı tepkimizi koymak için bugün buradayız” dedi.

Ardından, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Sekreteri Ömer Naşit, Platform adına basın açıklamasını okuyarak, Kıbrıs Türk Toplumu’nun ilk ekonomik paketle 1986 yılında Özal Hükümeti döneminde tanıştığını, “o günden itibaren Kıbrıs Türklerin iradesine ve özgüvenine ipotek konulmasının sağlandığını” ileri sürdü.