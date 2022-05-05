‘Demokrasiye darbe’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti kurma görevinin UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilip, UBP-DP-YDP hükümeti kurulmasına yönelik kulis çalışmalarının hız kazandığını söyledi. Böyle bir adımın ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracağına dikkat çeken Özersay, devlete dair değerlerin altının daha da oyulmuş olacağına vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay özetle şunları ifade etti:

“Siyasi partiler demokratik teamüllere aykırı şekilde sırf hükümette olmak için temsil ettikleri iradeyi bir kenara koyarlarsa ve bir duruş sergilemezlerse, orta ve uzun vadede bunun bedeli ağır olur. Üç gün önce hükümeti kurma görevi UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilir ve aynı UBP-DP-YDP hükümeti kurulursa şaşırmam demiştim. Öyle anlaşılıyor ki bu yönde kulis çalışmaları hız kazandı. Demokratik teamüllere aykırı böyle bir yapı ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracak, devlete dair değerlerin altı daha da oyulmuş olacaktır.”