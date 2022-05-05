Üstel mi Taçoy mu

Suna ERDEN

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yeni hükümeti kurma girişimlerinin bugün hız kazanması bekleniyor. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun iki ay içinde iki kez hükümetin istifasını sunması nedeniyle bu kez farklı bir yöntem üzerinde duruluyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, UBP Genel başkanı Faiz Sucuoğlu’na yeniden görev vermesi beklenmiyor. Tatar’ın, herhangi bir UBP milletvekiline görev vermesi için de adaylardan herhangi birinin partiden tam destek alması bekleniyor.

Bayram tatilinin son gününde UBP kulislerinde partinin en yaşlı milletvekili olan İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un isimleri dolaşıyordu. Her iki bakanın da parti tabanında nabız yokladığı, milletvekillerinin yanı sıra Parti Meclisi üyeleriyle görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Ünal Üstel’in bugün Faiz Sucuoğlu ile yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, UBP içinde yaşanan bu gelişmeler Sucuoğlu’nun, Ankara ile ilişkilerinin ‘iyi olmamasına’ bağlanıyor.

Sucuoğlu ne demişti?

“Siyasi gelişmeler herkesin malumu. Bundan sonra izleyeceğimiz yolu partimizle birlikte karar vereceğiz. Ben daha önce erken seçim kokusu var dedim ancak bu benim erken seçimden yana olduğumu göstermez.

Erken seçim konusunda da kararı UBP verecek. Partililer hep birlikte izlenecek yolu belirleyecek. Bayramdan sonra nasıl bir siyasi tablo ortaya çıkar bilemiyorum, parti gurubunda değerlendirme yapacağız sonra adım atacağız.

Yasa gereği Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini UBP’den bir milletvekiline verebilir ancak böyle bir konu ne gündeme geldi ne de duydum. UBP her zaman birlik ve beraberlik içerisindedir.”